Soluzioni Cruciverba del 08/07/20. Tutte le definizioni (Di mercoledì 8 luglio 2020) Se siete in cerca delle Soluzioni dei Cruciverba vuoi dire che vi piacciono. Bravi! Continuate a coltivare questa passione e avrete la fortuna di ritrovarvi con un cervello più allenato e una mente più giovane della media, senza contare che ridurrete anche il rischio di di contrarre l’Alzheimer! Ma probabilmente già lo sapevate 🙂 Bando alle ciance e vediamo le Soluzioni dei Cruciverba del giorno 08/07/20: Accoglie molti tifosi di rio 8 lettere: Maracanã Alla scala vi prendono posto le autorità 11 lettere: Palco reale Bitorzoluto ortaggio che si cuoce al forno 13 lettere: Zucca barucca Cetaceo dal tipico lunghissimo dente 7 lettere: Narvalo Città balneare belga 7 lettere: Ostenda Cura con bacilli innocui 15 lettere: Batterioterapia E ritratta in un celebre quadro di vermeer 10 lettere: Merlettaia I sardi più numerosi 12 ... Leggi su pianetadonne.blog

