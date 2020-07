BEAUTIFUL, anticipazioni puntata di giovedì 9 luglio 2020 (Di mercoledì 8 luglio 2020) anticipazioni puntata BEAUTIFUL di giovedì 9 luglio 2020:Leggi anche: Una Vita, anticipazioni: BELLITA sarà arrestata! Ecco perché…Nella puntata del 9 luglio su Canale 5, Bill (Don Diamont) e Liam (Scott Clifton) sembrano riappacificarsi definitivamente. Brooke (Katherine Kelly Lang) inizia a temere che Thomas (Matthew Atkinson) non sia mentalmente stabile, come già accaduto in passato. BEAUTIFUL: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Potete leggere l'articolo BEAUTIFUL, anticipazioni puntata di giovedì 9 luglio 2020 su Tv Soap. Leggi su tvsoap

