Roma. Controlli sui voli provenienti dal Bangladesh (Di lunedì 6 luglio 2020) Nell’ambito delle ulteriori misure di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-2019, la Regione Lazio ha emesso un’ordinanza per aumentare i Controlli sui voli speciali provenienti da Dacca.In particolare l’ordinanza prevede che:i passeggeri dei voli speciali provenienti da Dacca (Bangladesh) e autorizzati dall’Enac siano sottoposti, al loro arrivo, al test sierologico e a quello molecolare, affinché venga verificata tempestivamente l’eventuale positività e limitata la circolazione del virusl’attività di esecuzione dei test sarà condotta dalla ASL RM3, territorialmente competente, avvalendosi anche della collaborazione delle USCARla ASL è tenuta ad assicurare che, nelle more dello svolgimento dei test e in mancanza di adeguata idoneità alloggiativa utile ad osservare ... Leggi su laprimapagina

drubald : RT @EmMicucci: #Coronavirus. #Roma: In arrivo volo speciale dal #Bagladech con 250 passeggeri. D'Amato: Subito test e tamponi a tutti in ae… - ltsmonique : Che poi è normale che uno prenda una volo New York/Roma, treno e pullman per arrivare in Campania e gli facciano i… - Paola55459402 : RT @romatoday: roma Controlli anti Covid, Castello Miramare di #Maccarese chiuso temporaneamente per 'assembramenti' - iltrenoromalido : Trasporti Roma, ricorso al Tar: annullare il tetto del 50% dei passeggeri sui mezzi – troppo alto - e la responsabi… - zazoomblog : Roma un arresto e 24 denunce dopo i controlli della Polizia negli scali ferroviari capitolini - #arresto #denunce… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Controlli Quattromila controlli per la movida molesta a Roma, weekend senza freni: "Risse, alcol, droga" La Repubblica Controlli anti Covid, Castello Miramare di Maccarese chiuso temporaneamente per "assembramenti"

Resterà chiuso per pochi giorni il Castello Miramare di Maccarese sanzionato dalla Questura di Roma per "palese violazione delle misure sul distanziamento sociale". Questa la motivazione che ha portat ...

Salute: ripensare assistenza diabetici dopo lezione Covid-19, focus esperti

Roma, 6 lug. (Adnkronos Salute) – Se le persone con diabete sono state tra le maggiori vittime del virus Sars-CoV-2, proprio l’emergenza sanitaria Covid-19 rischia di avere gravi ripercussioni sulla c ...

Resterà chiuso per pochi giorni il Castello Miramare di Maccarese sanzionato dalla Questura di Roma per "palese violazione delle misure sul distanziamento sociale". Questa la motivazione che ha portat ...Roma, 6 lug. (Adnkronos Salute) – Se le persone con diabete sono state tra le maggiori vittime del virus Sars-CoV-2, proprio l’emergenza sanitaria Covid-19 rischia di avere gravi ripercussioni sulla c ...