Coronavirus, tutte le notizie della notte: negli Stati Uniti 1.450 morti in 24 ore, un rapporto delle autorità Usa accusa la Cina (Di lunedì 4 maggio 2020) Coronavirus in Italia: ultime notizie in direttaSono più di 3,5 milioni i casi di Coronavirus nel mondo, 247.473 i morti. Gli Stati Uniti rimangono il Paese più colpito con 1.158.041 contagi, seguono Spagna (217.466) e Italia (210.717), secondo i dati della Johns Hopkins University. Usa Ansa Donald Trumpnegli Stati Uniti sono morte 1.450 persone nelle ultime 24 ore, il totale delle vittime sale a 67.674. Mentre i casi sono 1.158.041. Secondo Donald Trump, gli Usa devono aspettarsi tra i 75mila e i 100morti per Coronavirus. Il presidente ha anche affermato di essere «molto fiducioso sul fatto che possiamo avere un vaccino entro la fine dell’anno». Per quanto riguarda le misure restrittive adottate contro la Cina all’inizio dell’epidemia, Trump ha detto di essere stato avvisato dall’intelligence dei pericoli della diffusione a ... Leggi su open.online Coronavirus - dai bagni in piscina alle donazioni di sangue : tutte le bufale su quello che non si può fare

Coronavirus - il governo ha pubblicato tutte le domande e le risposte che interessano agli italiani su cosa si potrà fare da domani 4 maggio

