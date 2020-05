Donazioni alla protezione civile | quando sono agevolate

Leggi su studiocataldi

(Di sabato 2 maggio 2020) di Gabriella Lax –L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 21/E del 28 aprile 2020 (in allegato), fa chiarezza sulle agevolazioni per le erogazioni liberali in denaro effettuateper l'emergenza sanitaria in atto. L'Agenzia, nella sua risposta, fa una distinzione fra le tre situazioni che pospresentarsi: versamenti sui due conti correnti della Prociv; versamenti fattiProciv per mezzo di collettori intermediari o di piattaforme di crowdfunding o versamenti effettuati su conti correnti non indicati. Si ricorda infine che non è prevista alcuna detrazione per le erogazioni effettuate in contanti. Versamenti sui conti correnti ProcivVersamenti tramite intermediari o di piattaforme di crowdfundingVersamenti su conti correnti diversi Versamenti s...