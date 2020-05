(Di venerdì 1 maggio 2020) Ladi coronavirusper 18-24, ovvero fino a quando il 60-70% della popolazione mondiale non avrà contratto la malattia.

tuttonapoli : La drammatica previsione dagli USA: 'Pandemia durerà ancora 18-24 mesi' - Diego_Bruno80 : RT @Vanessasiebezzi: @cris_cersei Tutte le proiezioni sono calcolate a partire da: indice presunta infettività uguale tra asintomatici e si… - terryk953 : RT @Vanessasiebezzi: @cris_cersei Tutte le proiezioni sono calcolate a partire da: indice presunta infettività uguale tra asintomatici e si… - BrilloNic : RT @Vanessasiebezzi: @cris_cersei Tutte le proiezioni sono calcolate a partire da: indice presunta infettività uguale tra asintomatici e si… - gael99 : RT @Vanessasiebezzi: @cris_cersei Tutte le proiezioni sono calcolate a partire da: indice presunta infettività uguale tra asintomatici e si… -

Ultime Notizie dalla rete : drammatica previsione

TarantoBuonaSera.it

La pandemia di coronavirus durerà ancora per 18-24 mesi, ovvero fino a quando il 60-70% della popolazione mondiale non avrà contratto la malattia. Questo il parere espresso dal Center for Infectious D ...Salvarci dal virus o salvare il lavoro? A decidere quale direzione prendere davanti al bivio drammatico di queste settimane, sempre che una sola direzione sia davvero possibile, ci aiuta uno studio de ...