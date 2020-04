Pompeo | “Il governo cinese ha nascosto i primi casi di coronavirus”

Leggi su italiasera

(Di venerdì 24 aprile 2020) Il segretario di Stato americano Mike, intervistato da una radio di Washington, ha accusato ildi averdelle informazioni che potevano essere utili per contenere la diffusione del virus. “Ierano noti alle autorità cinesi forse già a novembre, sicuramente a metà dicembre, e si sono presi del tempo per riferirlo al resto del mondo, compresa l’Organizzazione mondiale per la sanità“, ha riferito. Non si ferma quindi lo scontro a distanza tra Stati Uniti e Cina, il cui operato è stato già duramente criticato nelle scorse settimane dal presidente Usa Donald Trump. Un portavoce della diplomazia, Geng Shuang, ha definito le critiche di“totalmente infondate”, una posizione sostenuta più volte daldi Pechino, che rivendica di aver agito con la ...