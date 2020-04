Kate Middleton incanta in foto con l’abito floreale (Di venerdì 24 aprile 2020) Kate Middleton, Duchessa di Cambridge, è già Regina in fatto di stile. I suoi look sono tra i più copiati al mondo per una buona ragione: la moglie del Principe William raramente sbaglia e riesce sempre a dimostrare classe ed eleganza con ogni sua scelta. Kate Middleton, anche questa volta, non si è smentita: in un breve video per la BBC, pubblicato anche sul canale ufficiale dei Cambridge su Instagram, è apparsa sorridente e radiosa con un abito destinato a far tendenza. A fianco del Principe William e dei figli George, Charlotte e Louis, ha applaudito al sistema sanitario nazionale del Regno Unito. Il risultato è una tenera fotografia di famiglia, scattata di fronte ad Amner Hall, la loro casa di campagna nel Norfolk. Per l’occasione Kate ha indossato un abito di un particolarissimo color ceruleo. Un colore che dona particolarmente alla ... Leggi su dilei William - Kate Middleton e i 3 principini tutti insieme in tv. Nessuno se l’aspettava

L’esperta : "Se resterà Kate Middleton niente passerà inosservato" -

Kate Middleton - William e i piccoli Cambridge battono (di nuovo) le mani contro il coronavirus

