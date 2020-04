Sci alpino | la NextGen maschile I 5 U22 più promettenti | Braathen | McGrath | Vinatzer

Leggi su oasport

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Se in campo femminile Austria e Svizzera sembrano le Nazioni più preparate per il prossimo futuro, con tante atlete nate negli anni 2000 già molto, tra i maschi, e non da oggi, la Norvegia rimane sempre la Nazione più brava a far crescere in fretta i propri giovani. La classe 2000 “vichinga” è impressionante e ha già mostrato due talenti destinati al grande successo: Lucas Pinheiro, origini brasiliane per parte materna, ricorda per certi versi il primo Furuseth, quello che esplose come una Supernova tra il 1989 e il 1991, per poi diventare più specialista dello slalom (in quegli anni vinse più in gigante).sembra atleta già molto completo e ha appena compiuto 20 anni. Curiosamente non ha conquistato un titolo ai Mondiali juniores (a fronte di due medaglie), ma in Coppa del Mondo vanta 5 ...