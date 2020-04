Coronavirus: Costa Favolosa arriverà a Taranto venerdì (Di mercoledì 22 aprile 2020) “L’equipaggio della Costa Favolosa ha lasciato le isole Canarie e arriverà a Taranto, dopodomani venerdì 24 aprile. Trascorrerà a bordo la quarantena per il Covid 19 e la nave sarà ormeggiata in una zona lontana dal tessuto cittadino, presso il porto di Taranto. In questo momento desidero ringraziare il sindaco di Taranto, che con professionale responsabilità sta seguendo le operazioni e l’autorità di sistema portuale del mar Ionio, la capitaneria di porto e le autorità sanitarie per l’impegno e la dedizione che stanno dimostrando anche in questa occasione“: lo rende noto, in un post su Facebook, il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Paola De Micheli.L'articolo Coronavirus: Costa Favolosa arriverà a Taranto venerdì Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu Coronavirus : Cdm alle 21 - Def e scostamento bilancio tra 50 e 55 mld (2)

Test sierologici coronavirus/ Cosa sono - quanto costano - dove farli : al via Lombardia

Coronavirus - vertice Ue a 5 (con Conte) prima del Consiglio europeo : segnale di disgelo con l’Olanda. Il Missouri fa causa alla Cina. Due italiani positivi sulla nave Costa Atlantica in Giappone (Di mercoledì 22 aprile 2020) “L’equipaggio dellaha lasciato le isole Canarie e arriverà a, dopodomani venerdì 24 aprile. Trascorrerà a bordo la quarantena per il Covid 19 e la nave sarà ormeggiata in una zona lontana dal tessuto cittadino, presso il porto di. In questo momento desidero ringraziare il sindaco di, che con professionale responsabilità sta seguendo le operazioni e l’autorità di sistema portuale del mar Ionio, la capitaneria di porto e le autorità sanitarie per l’impegno e la dedizione che stanno dimostrando anche in questa occasione“: lo rende noto, in un post su Facebook, il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Paola De Micheli.L'articoloarriverà avenerdì Meteo Web.

lifegate : La lettera – in esclusiva su LifeGate – di @SergioCosta_min, ministro dell’Ambiente italiano, e di @AlokSharma_RDG,… - SilviaSimoncini : Nave con 100 pazienti Covid: «Equipaggio isolato, sbarca solo chi può tornare a casa» - OmbraDuca : RT @marcomoltomale: Qundo ci siamo chiusi in quarantena, cos'è che non era ancora chiaro agli americani? - Simo07827689 : RT @marcomoltomale: Qundo ci siamo chiusi in quarantena, cos'è che non era ancora chiaro agli americani? - FarodiRoma : Oltre al coronavirus ci si mette la tempesta. Attraccata ora la Costa Deliziosa (di R. Bobbio) -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Costa Coronavirus, Costa Favolosa a Taranto: l'equipaggio è in quarantena La Gazzetta del Mezzogiorno Petrolio da pazzi, il suo valore è negativo. Un succo d'arancia costa 30 volte in più!

Ieri il prezzo del greggio è sceso a -37,63 dollari al barile, mai successo. Dietro questro crollo, in atto da mesi, vi sono le politiche economiche di OPEC, Russia e USA, oltre alla crisi dovuta al ...

Covid, Costa Deliziosa a Genova

anche per effettuare comunque un tampone in modo da escludere definitivamente il contagio da coronavirus a bordo della nave. La nave è arrivata a Genova in ritardo rispetto alle previsioni iniziali a ...

Ieri il prezzo del greggio è sceso a -37,63 dollari al barile, mai successo. Dietro questro crollo, in atto da mesi, vi sono le politiche economiche di OPEC, Russia e USA, oltre alla crisi dovuta al ...anche per effettuare comunque un tampone in modo da escludere definitivamente il contagio da coronavirus a bordo della nave. La nave è arrivata a Genova in ritardo rispetto alle previsioni iniziali a ...