Giulia De Lellis ha un profilo fake | su Instagram svela per cosa lo usa FOTO

Leggi su kontrokultura

(Di lunedì 20 aprile 2020)De, per trascorrere un po’ il tempo con i fan, ha dato luogo ad un botta e risposta dove sono emerse delle confessioni, tra cui quella inerente ildell’influencer. In particolar modo, una fan le ha detto che speso utilizza tali account finti per poter spiare le persone che non sopporta evitando di dare loro soddisfazione. Ebbene, a quel punto la fanciulla ha fatto la sua confessione. IldiPer impiegare il tempo durante questa quarantena estenuante, molti personaggi popolari s’intrattengono chiacchierando con i fan. Durante una delle consuete chiacchierate,Deha confessato di avere un. Dopo che una persona le ha detto di adoperare questa tecnica per spiare la gente, l’influencer ha ammesso di fare la stessa. Anche lei ha un account finto con il quale spia chi vuole senza far in modo ...