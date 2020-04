Controlli anti Covid 19 alla stazione di Napoli: arrestati due pluripregiudicati (Di sabato 18 aprile 2020) Controlli anti Covid 19 alla stazione di Napoli: due pluripregiudicati di 24 e 30 anni sono stati arrestati dopo aver forzato il blocco predisposto per il controllo delle autocertificazioni. Due fratelli di 24 e 30 anni, entrambi pluripregiudicati, originari dell’hinterland napoletano, all’atto del controllo predisposto dalle Forze dell’Ordine alla stazione Centrale per l’emergenza Covid 19, hanno aggredito due Agenti della Polizia Ferroviaria prima con minacce verbali e poi hanno tentato di superare il blocco con la forza senza riuscirvi. Dopo una violenta colluttazione i poliziotti sono riusciti a bloccare i due balordi e a trarli in arresto per minacce, resistenza, violenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. All’uscita della stazione Circumvesuviana di Napoli Piazza Garibaldi, i due uomini sono stati fermati al varco di controllo allestito dagli Agenti del ... Leggi su 2anews La Lombardia : "Riaprire tutto". Al lavoro in turni su 7 giorni. Dal 4 maggio smart working - fasce orarie scaglionate e controlli anti-affollamento. L'appello a scaricare la app

Diciotto titolari segnalati all'Autorità amministrativa, 1 sequestro, 5 provvedimenti di sospensione all'attività, denunciato un legale rappresentante. E' il bilancio delle attività di controllo anti ...

Controlli covid19, due arresti per droga, sanzionato un giovane che si era recato dalla fidanzata

Non vedeva da tempo la sua fidanzata, per cui avrebbe deciso di “fuggire” dalla sua abitazione, sfidando il decreto della Presidenza del Consiglio anti covid19 ... ma con una sanzione sulle spalle. I ...

