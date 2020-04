Napoli | Carmelo Martino ci crede | “Lorenzo Insigne può restare a vita come Francesco

Leggi su calciomercato.napoli

(Di giovedì 16 aprile 2020) Il giornalistaha parlato ai microfoni di Kiss Kissdel futuro di alcuni calciatori del. “Milik? C’è un punto interrogativo, non escludo possa andare via: quando si discute troppo, c’è qualcosa che non va. Questo mercato sarà un rebus, non sappiamosi svolgerà. Le pretese di De Laurentiis per i suoi gioielli sono sempre elevate. Se il polacco dovesse andare via non mi meraviglierei. Milik non ha mai trovato l’ambiente giusto per esprimersi al massimo. Su Mertens resto basito. Per me il belga è un giocatore dele continuerà ad esserlo per i prossimi tre anni.? Si stanno creando i presupposti per farloTotti fece nella Roma”. Il capitano si è appena separato dal procuratore Mino Raiola. Sembra che nei mesi scorsi, in realtà, avesse ...