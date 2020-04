Vivi e lascia vivere, Elena Sofia Ricci si sfoga: “Paura e angoscia” (Di mercoledì 15 aprile 2020) Vivi e lascia vivere, Elena Sofia Ricci confessa: “In me aumentano la paura e l’angoscia” Elena Sofia Ricci sarà in onda su Rai1 a partire da giovedì 23 aprile con le sei puntate della nuova fiction Vivi e lascia vivere. In questo momento però l’attrice è ferma per il coronavirus, ha interrotto il lavoro di doppiaggio per un film, posticipato le riprese di Che Dio ci aiuti 6 e gli impegni a teatro. Elena Sofia Ricci non ha nascosto la sua preoccupazione per quanto sta avvenendo in Italia e su Di Più Tv ha ammesso: “Più passano i giorni, più questa quarantena va avanti più in me aumentano la paura e l’angoscia, perchè anche se mi rendo conto di essere una privilegiata mi sento prigioniera di una situazione che non so quanto durerà”. Il pensiero dell’attrice è ... Leggi su lanostratv Vivi e lascia vivere - fiction Elena Sofia Ricci : anticipazioni 1^ puntata

Nessun soccorso per 55 naufraghi nel Mediterraneo in tempesta

Ma l’Italia può soccorrere ed è ugualmente responsabile di lasciare 55 persone morire a poche miglia dalla sue coste. Speriamo siano vivi, i familiari ci chiamano preoccupati». Entrambi i paesi hanno ...

