Andrea Damante inquadra Giulia De Lellis per sbaglio | il VIDEO cancellato

Leggi su velvetgossip

(Di martedì 14 aprile 2020) Hanno da tempo gettato la maschera,De, ormai tornati insieme dopo un lungo periodo di distanza e apparente freddezza. Nonostante i buoni rapporto sempre mantenuti, tra i due la storia sembrava ormai relegata al passato, complice l’ormai famoso best seller dell’influencer; nel corso degli ultimi mesi, complice la quarantena, è venuto invece a galla il contrario. La coppia si sarebbe stabilmente riformata, con Deaddirittura impegnata a trascorrere il lockdown in casa di. Nonostante ciò, sembravano mancare ancorao fotografie ufficiali della rinnovata coabitazione dicon la ex. I due hanno da tempo confermato le indiscrezioni, ma si erano finora tenuti a distanza dall’offrire ai fan materialeufficiale. Ci ha pensato involontariamente proprioa colmare il vuoto; lo ha fatto ...