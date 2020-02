Sanremo 2020, Amadeus scoppia in lacrime durante la conferenza stampa (Di domenica 9 febbraio 2020) “Sono l’uomo più felice del mondo. Perché è vero che ho realizzato un sogno e tutto quello che è accaduto, è quello che io volevo realizzare fin da agosto. è stata un scommessa perché i numero 70 imponeva di fare qualcosa di diverso, di speciale. La Rai mi ha dato totale fiducia e io credo di aver ripagato questa fiducia”. Amadeus si commuove in Sala stampa tracciando così il primo bilancio del suo Sanremo, accompagnato da un nuovo record d’ascolti nella finale. (Continua...) Il Festival di Sanremo 2020 ”è stato una scommessa per vari aspetti, una grande responsabilità perchè il numero 70 ti impone di fare qualcosa in più”. Lo ha detto Amadeus in conferenza stampa tracciando un bilancio del suo lavoro. “Ho avuto totale fiducia dall’azienda e credo di averla ripagata semplicemente lavorando con onestà, sincerità e portando quello che secondo le mie idee pensavo fosse giusto ... howtodofor

