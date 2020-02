Tariffe 28 giorni, svolta del Consiglio di stato/ “Rimborsi automatici per tutti” (Di giovedì 6 febbraio 2020) Tariffe 28 giorni, svolta del Consiglio di stato: da ora in avanti gli operatori dovranno rimborsare tutti gli utenti, e non soltanto chi ha richiesto il rimborso ilsussidiario

repubblica : Tariffe 28 giorni, Consiglio di Stato: 'Sì a rimborsi automatici di massa' [aggiornamento delle 22:47] - oknosureddit : Tariffe 28 giorni, Consiglio di Stato: 'Sì a rimborsi automatici di massa'. Finora gli operatori hanno… - sowmyasofia : RT @periodicodaily: Tariffe telefoniche a 28 giorni, il Consiglio di Stato sentenzia: rimborsi automatici per tutti -