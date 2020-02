Grazie Presidente Mattarella per averci ricordato che il virus più pericoloso è quello del razzismo (Di giovedì 6 febbraio 2020) Il Presidente Sergio Mattarella ci ricorda di restare umani. Entra alla scuola Manin di Roma, in un quartiere ad altissima percentuale di bambini di origine cinese, e passa del tempo con loro, in piena emergenza mediatica Coronavirus. Lo fa come solo un nonno potrebbe farlo, o un grandissimo Presidente. fanpage

