Prescrizione: Rosato a D'Incà, 'se Renzi fuori da maggioranza, tu da ministero' (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Roma, 5 feb. (Adnkronos) – "Vorrei ricordare a Federico D'Incà che se Renzi smette di stare in maggioranza, lui smette di fare il ministro. Il che non è necessariamente un dramma per l’Italia". Ettore Rosato di Italia Viva replica così su twitter al ministro Federico D'Incà il quale ha sollecitato Matteo Renzi a decidere se stare in maggioranza o meno viste le tensioni sul tema Prescrizione. notizie

ItaliaViva : 'Senza una soluzione noi siamo per votare i nostri emendamenti che sospendono l'efficacia della riforma Bonafede-Sa… - Ettore_Rosato : Avanti con coerenza. #prescrizione - Ettore_Rosato : Non è in discussione il Governo, ma una legge sbagliata. #prescrizione -