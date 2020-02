BlackBerry, lo storico brand dice addio al mercato degli smartphone (Di martedì 4 febbraio 2020) Con un comunicato stampa ufficiale pubblicato tramite Twitter, BlackBerry Mobile ha di fatto dato l’addio al settore degli smartphone. Dal testo infatti apprendiamo che, a partire dal prossimo 31 agosto, TCL interromperà le attività di produzione, progettazione e vendita degli smartphone della Casa della Mora. La garanzia e l’assistenza clienti sui prodotti acquistati fino ad allora sarà comunque garantita per i due anni successivi, anche se resta poco chiaro il destino degli eventuali aggiornamenti software per Android. L’azienda canadese del resto era già in crisi da diverso tempo quando, nel 2016, avviò la collaborazione con TCL proprio nella speranza di dare nuova linfa al proprio business, con modelli nuovi e il passaggio ad Android. Al netto però di alcuni smartphone interessanti – come il KeyOne o i Key2 e Key 2 LE introdotti nel 2018, tutti caratterizzati ... ilfattoquotidiano

