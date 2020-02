QUESTA SETTIMANA a IL SEGRETO, anticipazioni fino al 7 febbraio (Di lunedì 3 febbraio 2020) Nonostante la SETTIMANA prettamente musicale, su Canale 5 spazio come sempre a soap e telenovelas. Ecco dunque il riepilogo delle anticipazioni de Il SEGRETO fino a venerdì 7 febbraio 2020: Severo e Carmelo sospettano che Garcia-Morales sia spinto da un risentimento personale nei confronti di Puente Viejo. Isaac ed Elsa annunciano che lasceranno Puente Viejo. Prudencio, per liberare Lola dal ricatto di Francisca, coinvolge Matias e Marcela in un piano al limite della legalità. Carmelo cela un SEGRETO. Maria chiede all’infermiera di praticarle l’agopuntura e approfitta della partenza di Fernando per iniziare la terapia. Isaac e Elsa partono da Puente Viejo. Il SEGRETO: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI). Seguiteci! Severo crea un comitato cittadino contro le decisioni di Garcia-Morales. Prudencio rinuncia al suo piano per difendere Lola da ... tvsoap

CottarelliCPI : Questa settimana l'Istat ci ha detto che il reddito procapite del Sud è il 52% di quello del Nord. E cresce meno. N… - Mov5Stelle : Questa settimana 6 donne sono morte, uccise dal marito o dal compagno. 1522 è il numero di emergenza per le vittime… - mannocchia : Ho battagliato un po' con le parole, e alla fine ho scritto un racconto. Per @espressonline di questa settimana. -