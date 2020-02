Coronavirus, Barbara d’Urso mangia un biscotto della fortuna e lancia un appello: “Andate nei ristoranti cinesi” (Di sabato 1 febbraio 2020) Barbara d’Urso ha detto la sua sul Coronavirus ieri a Pomeriggio Cinque, ecco cosa ha detto la conduttrice Il Coronavirus continua a diffondersi e a far preoccupare moltissima gente, se ne parla ormai continuamente, anche Barbara d’Urso ha parlato del virus a Pomeriggio Cinque, nella puntata andata in onda ieri 31 gennaio su Canale 5. La conduttrice ci ha tenuto a dire la sua in merito ad una stuazione sempre più delicata. La d’Urso si rende conto che la gente ha paura e si preoccupa, ma pensa che non sia giusto che le attività cinesi stiano subendo perdite così importanti, a detta sua il virus non si trasmette se si va ad esempio a mangiare al ristorante cinese. Durante la diretta di ieri Barbara d’Urso parlando del Coronavirus ha detto: “C’è gente che non va più al ristorante cinese. A Roma in un bar non fanno entrare persone asiatiche. Questo è razzismo. Non ... nonsolo.tv

BlitzQuotidiano : Coronavirus, Barbara d’Urso mangia un biscotto cinese in diretta a Pomeriggio Cinque - leggoit : #Coronavirus, Barbara D'Urso mangia il biscotto della fortuna cinese in diretta tv #Pomeriggio5 - infoitcultura : Coronavirus, Barbara d’Urso mangia il biscotto della fortuna in diretta: “Andate nei ristoranti cinesi” -