Ferito da un ramo mentre lavora: 50enne in gravi condizioni (Di venerdì 31 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoPietraroja (Bn) – Grave incidente agricolo questa mattina a Pietraroja, in contrada Metole, dove un 50enne è rimasto gravemente Ferito a causa della caduta di un ramo di grosse dimensioni. L’uomo era intento a percorrere con il suo trattore un impervio percorso boschivo, quando è stato raggiunto dal ramo. Sul posto sono giunti, unitamente agli operatori del 118 di Cerreto Sannita, anche i Carabinieri di Cusano Mutri. Vista la gravità della situazione, i soccorritori hanno subito allertato l’unità rianimativa che ha provveduto a intubare e stabilizzare il 50enne prima del trasporto in ospedale. L'articolo Ferito da un ramo mentre lavora: 50enne in gravi condizioni proviene da Anteprima24.it. anteprima24

