Incidente al casello di Mercato San Severino sulla Caserta-Salerno, grave ragazzo di 23 anni (Di martedì 28 gennaio 2020) Un giovane di 23 anni è rimasto gravemente ferito nell'Incidente avvenuto ieri, 27 gennaio, all'altezza del casello autostradale di Mercato San Severino, sulla A30 Caserta-Salerno. La sua automobile si è schiantata contro le altre ferme per pagare il pedaggio. Ancora da ricostruire la dinamica. Ferito, ma in modo non preoccupante, anche il conducente di una delle due automobili colpite. fanpage

