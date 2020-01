GF Vip: Valeria Marini e Barbara Alberti tornano nella Casa (Di lunedì 27 gennaio 2020) Valeria Marini e Barbara Alberti ritornano nella Casa più spiata d’Italia, e stavolta si prevedono nuovi colpi di scena all’orizzonte. Dopo il confronto tra la showgirl e Rita Rusic, nuovo round all’orizzonte. Barbara Alberti torna al GF Vip La concorrente Barbara Alberti torna nella Casa del Grande Fratello Vip dopo il temporaneo allontanamento dal reality. La tensione per lei si era fatta sempre più palpabile e gli ultimi giorni non erano stati semplici. View this post on Instagram Ingressi tanto attesi e ritorni inaspettati: ecco cosa accadrà questa sera nella nuova puntata di #GFVIP! <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/12.0.0-1/72x72/1f60f.png" alt=" thesocialpost

enzoprimerano27 : Ormai Valeria Marini è ovunque ???????? è la versione vip di Paola Caruso ??????????????#GFVIP - BlastingItalia : Stasera, lunedì 27 gennaio, al #GF Vip ci saranno parecchi faccia a faccia: la Nunez con l'ex fidanzata, la Marini… - zazoomnews : Grande Fratello Vip indiscrezione su Valeria Marini: torna nella casa un confronto serratissimo - #Grande… -