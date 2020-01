Se un’azienda ragionasse come fa Salvini, non raggiungerebbe successo (Di domenica 26 gennaio 2020) di Margherita Cavallaro Din Don “Chi è?” “Salve, mi chiamo Matteo. Lei lo conosce il Signore?” Non lo so, ma di Signori ne conosco tre: Otello Stefanini, Andrea Moneta e Mauro Mitilini. Voi li conoscete? Sono i giovani carabinieri che sono stati uccisi al Pilastro di Bologna dalla banda della Uno Bianca. Al Pilastro c’è un monumento alla loro memoria, ma Matteo Salvini non lo ha degnato di uno sguardo perché distratto dall’irresistibile pulsione da dodicenne di andare a suonare a un citofono per fare il burlone. Non provate a dire che sto mancando di rispetto a una madre che soffre e a suo figlio, morto suicida perché malato di Sla. Chi manca di rispetto è chi si fionda come uno sciacallo – in una scenetta da romanzo di Federico Moccia -, invece di scusarsi per come lo Stato che rappresenta abbia fallito nel dare cura e supporto a un ragazzo vulnerabile. Chi manca di rispetto è ... ilfattoquotidiano

