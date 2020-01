Scritta choc sulla porta della deportata, il vescovo di Mondovì: "Inqualificabile gesto di odio razziale" (Di sabato 25 gennaio 2020) Lavinia Greci Per il prelato del comune piemontese si tratta di una "prova di come, una volta di più nei momenti di crisi (non solo economica) le menti e gli spiriti più poveri tendano a portare indietro l'orologio della Storia" sulla porta di legno, con dello spray nero, qualcuno ha scritto "Juden hier" che, in tedesco, significa "qui ci sono ebrei". La frase, comparsa in questi giorni all'ingresso della casa di Lidia Rolfi, staffetta partigiana deportata nel 1944 nel campo di concentramento tedesco di Ravensbrück e testimone degli orrori dell'olocausto, è un gesto inequivocabile che ha sconvolto l'intera comunità di Mondovì, in provincia di Cuneo. La lettera del vescovo Oggi, all'interno dell'abitazione della donna, scomparsa nel 1996, vive il figlio Aldo a cui il vescovo del comune piemontese, Egidio Miragoli, ha voluto scrivere una lettera in segno di solidarietà, a ... ilgiornale

