NCIS Los Angeles due nuove puntate dell’undicesima stagione su Rai 2 venerdì 24 gennaio (Di giovedì 23 gennaio 2020) NCIS Los Angeles venerdì 24 gennaio su Rai 2, anticipazioni delle puntate Nuovo doppio appuntamento in prima tv assoluta su Rai 2 con NCIS Los Angels, arrivato ormai all’undicesima stagione in onda a poche settimane di distanza dagli Stati Uniti. Le due puntate di questa settimana venerdì 24 gennaio sono la quinta e la sesta. In seconda serata prosegue la replica della prima stagione di The Resident. Gli episodi della settimana scorsa fino al 24 sono disponibili sul sito di RaiPlay nella pagina dedicata a NCIS Los Angeles dove si trova anche l’episodio della nona stagione in replica. Gli episodi 5 e 6 saranno in live streaming e on demand nei 7 giorni successivi. Prossimamente la serie sarà in prima tv Sky su FoxCrime. NCIS Los Angeles 11×05 Il Cubo Nella prima delle due puntate in onda in prima tv di NCIS Los Angels, la squadra NCIS è in cerca di un famoso quadro ... dituttounpop

