Gli alleati di governo sono sicuri che Di Maio tornerà (Di giovedì 23 gennaio 2020) Il governo non subirà scossoni dalle dimissioni di Luigi Di Maio. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, lo scrive nero su bianco a pochi minuti dall'addio dell'ormai ex capo politico del M5s. Una certezza che il premier sembra condividere con gli alleati di governo. Quella di Di Maio è una mossa largamente attesa, viene detto quasi in coro da esponenti di Pd, Italia viva e Leu. E anche il tema della successione e, quindi, del futuro interlocutore nell'esecutivo non sembra destare preoccupazioni. Vito Crimi rappresenta la continuità, poi ci saranno gli Stati Generali dei pentastellati dopo i quali, come dice Di Maio, "si sceglierà il chi". E per gli azionisti della maggioranza quel "chi" riporta allo stesso Di Maio. "Se ne starà buono per un paio di mesi, affilerà le armi e poi si ripresenterà, magari 'forte' della sconfitta alle regionali, dove lui non voleva ... agi

fisco24_info : Gli alleati di governo sono sicuri che Di Maio tornerà: Il governo non subirà scossoni dalle dimissioni di Luigi Di… - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Italia: Gli alleati di #Governo sono convinti che #DiMaio tornerà. - Agenzia_Italia : Gli alleati di #Governo sono convinti che #DiMaio tornerà. -