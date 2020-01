Ricordate l’ex moglie di Gerry Scotti? “Con Maria Amelia ho riso per 10 anni” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Di Maria Amelia Monti, attrice amatissima soprattutto negli anni ’90, si sono perse un po’ le tracce. Ammirata per stima e bravura, sempre accanto a Gerry Scotti, dopo il successo ottenuto con Dio Vede e Provvede, Amico Mio e Finalmente Soli, l’attrice si è defilata dalle scene. Cosa fa oggi? La nuova vita di Maria Amelia Monti Maria Amelia Monti continua il suo lavoro di attrice. Protagonista nel film Se mi vuoi bene, insieme a Claudio Bisio, Sergio Rubini e Flavio Insinna, è anche mamma e moglie felice. Da ben 24 anni condivide la vita con il marito Edoardo Erba, una relazione dalla quale sono nati due figli. Recentemente è stata ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me, e proprio qui ha raccontato aneddoti della sua carriera. In particolare ha parlato del suo rapporto con Gerry Scotti. Quest’ultimo è anche intervenuto in trasmissione con un ... velvetgossip

