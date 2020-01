La falce di Luna concede un valzer al gigante Giove: quando vedere la congiunzione astrale (Di mercoledì 22 gennaio 2020) La terza congiunzione astrale del 2020 sarà un valzer celeste tra una sottilissima falce di Luna calante e Giove, il più grande pianeta del nostro sistema. I due oggetti si daranno appuntamento all'alba di Giovedì 23 gennaio nel cielo sudorientale. Ecco tutto quello che c'è da sapere per non perdersi l'evento. fanpage

FarooqA14751911 : RT @crucant: #Leggendo #CasaLettori Lo spettacolo del cielo mi sconvolge. Mi sconvolge vedere, in un cielo immenso, la falce della luna o… - adelestancati : RT @crucant: #Leggendo #CasaLettori Lo spettacolo del cielo mi sconvolge. Mi sconvolge vedere, in un cielo immenso, la falce della luna o… - nina_niil : RT @crucant: #Leggendo #CasaLettori Lo spettacolo del cielo mi sconvolge. Mi sconvolge vedere, in un cielo immenso, la falce della luna o… -