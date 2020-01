Fognini ha già fatto Fognini, al primo turno (Di martedì 21 gennaio 2020) Il tennista italiano Fabio Fognini ha battuto in cinque set lo statunitense Reilly Opelka agli Australian Open, nel match del primo turno. Interrotto per pioggia quando Opelka era in vantaggio di due set, il match è ripreso il giorno dopo e si è concluso al tie break con il punteggio finale di 3-6, 6-7 (3-7), 6-4, 6-3, 7-6 (10-5). Immagini e video del primo match di Fognini agli Australian Open sono già circolati moltissimo online, per il temperamento mostrato ancora una volta del tennista italiano. Nel quinto e decisivo set del match Fognini ha scagliato a terra la racchetta dopo aver commesso un errore. Per questo ha ricevuto un punto di penalità, prendendosela moltissimo con il giudice di sedia Carlos Bernardes. “Già ci ho i cazzi miei, in più ho te sulla sedia, e io sbrocco», ha detto Fognini rivolgendosi a Bernardes nel quinto set. ... ilveggente

