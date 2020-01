Sci di fondo, Alexander Bolshunov domina la 15 km tc pursuit della Coppa del Mondo 2020 di Nove Mesto. Decimo Francesco De Fabiani! (Di domenica 19 gennaio 2020) Il russo Alexander Bolshunov detta legge anche nella 15 km tc pursuit maschile appena disputata a Nove Mesto, in Repubblica Ceca, valida per la Coppa del Mondo 2020 di sci di fondo, dove ha sbaragliato la concorrenza con una prestazione di forza dopo il successo di ieri. Molto bene anche oggi Francesco De Fabiani, decimo, va a punti Giandomenico Salvadori, 25°, mentre non ce la fa Dietmar Noeckler, 32°. Il russo ha comandato praticamente fin dal via, andando ad incrementare da subito il già corposo vantaggio acquisito ieri: dietro è lotta per la piazza d’onore, con il finlandese Iivo Niskanen riassorbito dopo pochi chilometri di gara dal norvegese Sjur Roethe, mentre la lotta per il quarto posto vede impegnati i norvegesi Johannes Klaebo e Simen Krueger, oltre al russo Andrey Melnichenko. Bene Francesco De Fabiani, addirittura risalito ai margini della top ten, mentre entra in ... Leggi la notizia su oasport

