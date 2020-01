Tailandia, dove le famiglie occidentali trasferiscono gli anziani con l’Alzheimer (Di giovedì 16 gennaio 2020) Il costo della vita è molto più basso rispetto a quello a cui siamo abituati in Europa. E, di conseguenza, lo è anche quello delle terapie mediche. Per questo la Tailandia, che ha già una lunga storia di turismo medico, si sta ora affermando come un hub internazionale per la cura della demenza: sempre più famiglie, soprattutto britanniche, tedesche, austriache e svizzere, stanno mandando i loro parenti anziani, con problemi di salute, nelle case di cura tailandesi, che somigliano più a hotel cinque stelle che a strutture per pazienti con Alzheimer. A Chiang Mai, ad esempio, ci sono otto case di cura in cui vivono pazienti occidentali: si sono trasferiti a circa diecimila chilometri di distanza dalle loro famiglie, perché era impossibile trovare o permettersi cure adeguate nel loro Paese di origine. In Gran Bretagna il soggiorno nelle case di cura costa fino a 700 sterline (più di 800 ... Leggi la notizia su vanityfair

