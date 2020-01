Emilia Romagna, il video social di Salvini per deridere una sardina. Ma il giovane è dislessico (Di giovedì 16 gennaio 2020) Matteo Salvini, in campagna elettorale in Emilia-Romagna per conto di Lucia Borgonzoni (nella Regione si vota il 26 gennaio per eleggere il nuovo governatore), inciampa in una gaffe dopo aver preso in giro sulla sua pagina Facebook un ragazzo che in seguito si è rivelato essere dislessico. Il video Siamo a San Pietro in Casale, una cittadina in Emilia-Romagna di circa 12mila abitanti. Le Sardine si sono organizzate anche qui e, in occasione di una visita del leader della Lega, scendono in piazza, armati di libri. Sul palco sale un ragazzo di 21 anni, Sergio Echamanov. Nel suo discorso esalta il potere dei libri di «renderci liberi», e la necessità di emanciparsi non dal governatore Bonaccini (candidato del centrosinistra) e dalla sua amministrazione che «ha portato la migliore sanità in Emilia-Romagna», ma piuttosto «liberi dall’odio e dalle manifestazioni antisemite ... Leggi la notizia su open.online

