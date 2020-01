Quindi quanti sono i poveri in Italia? (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il M5S e il presidente dell'INPS dicono che il reddito di cittadinanza li ha ridotti del 60 per cento, ma le cose stanno diversamente: negli ultimi anni sono più che raddoppiati Leggi la notizia su ilpost

massidanu : @perlarara7 Io avevo una tipa da 280 o 320 messaggi quando andava bene, whatsapp, perché se era come prima a pagame… - misterj1995 : ma non lo faccio per diventare famosa ne per lavorare, lo faccio perché mi rende felice e mi stare bene quindi graz… - ROSS54PLL : RT @DataroomCorsera: DIGITALIZZAZIONE PA | Se ci fosse una banca dati dei lavoratori attivi, si potrebbe sapere in tempo reale quanti sono… -