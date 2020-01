Mafia: corruzione e sistema politico, a Palermo quarta conferenza del Centro La Torre (Di lunedì 13 gennaio 2020) Palermo, 13 gen. (Adnkronos) – ‘La corruzione e il nuovo sistema politico-mafioso’. Sarà questo il tema della quarta conferenza del Progetto educativo antiMafia e antiviolenza 2019-20, promosso dal Centro Pio La Torre, che si terrà domani, martedì 14 gennaio, dalle 9 alle 13, al cinema Rouge et Noir di Palermo. A intervenire saranno Alberto Vannucci, sociologo Università di Pisa, e Isaia Sales, docente Università degli studi Suor Orsola Benincasa di Napoli. Modera Franco Garufi, del Centro Pio La Torre. L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming sul sito del Centro Studi Pio La Torre ed è prevista la videoconferenza con le scuole che hanno aderito al progetto. L'articolo Mafia: corruzione e sistema politico, a Palermo quarta conferenza del Centro La Torre CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

