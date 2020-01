Scherma, Coppa del Mondo 2020: primo GP Fie della stagione a Montreal. Attenzione alle giovani azzurre d’assalto (Di giovedì 9 gennaio 2020) Dulcis in fundo, tocca a sciabolatori e sciabolatrici chiudere l’incredibile settimana di Coppa del Mondo di Scherma, la prima del 2020, con la prova del GP Fie a Montreal, senza gare a squadre, come di consueto. La tre giorni canadese (-6 di fuso orario rispetto all‘Italia) si aprirà questo venerdi con la fase preliminare della gara di sciabola maschile che proseguirà poi sabato con lo svolgimento degli assalti del tabellone principale sino all’indicazione del vincitore finale. Sabato sarà anche il giorno in cui inizierà anche la fase di qualificazione della gara di sciabola femminile che si concluderà poi domenica. A rappresentare la sciabola azzurra a Montreal ci saranno Enrico Berrè, Dario Cavaliere, Luca Curatoli, Francesco D’Armiento, Leonardo Dreossi, Gabriele Foschini, Giacomo Mignuzzi, Aldo Montano, Matteo Neri, Riccardo Nuccio, Giovanni Repetti e Luigi ... Leggi la notizia su oasport

