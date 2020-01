L’Energa Olimpia sfida la Link Campus nel big match: parla il ds Avitabile (Di giovedì 9 gennaio 2020) Tempo di lettura: 5 minutiSan Salvatore Telesino (Bn) – Settimana importante quella che si trova a vivere L’Energa Olimpia Volley San Salvatore Telesino dopo la pausa natiliza. In realtà, le atlete telesine non hanno mai realmente staccato la spina ed hanno continuato ad allenarsi con regolarità. La formazione guidata da coach Francesco Eliseo ha chiuso un 2019 da urlo e vuole cominciare il 2020 nel miglior modo possibile. Lo scorso anno, prima la promozione ed il debutto assoluto in Serie B2 poi – nella parte iniziale del campionato – la conferma di matricola terribile ed infine la consacrazione a vera e propria realtà in crescita. Le sannite con determinazione, prestazioni convincenti e una sola sconfitta all’attivo si sono guadagnate non solo la seconda posizione in classifica (alle spalle della Link Campus Stabia che dista 2 lunghezze) ma anche il “rispetto” di piazze ... Leggi la notizia su anteprima24

L’Energa Olimpia Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : L’Energa Olimpia