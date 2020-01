Smog, allerta polveri sottili, stop anche alle auto diesel euro 5: ecco le città interessate (Di mercoledì 8 gennaio 2020) In attesa dei nuovi rilevamenti dell’aria da parte delle agenzie per la protezione ambientale sono numerosi le città che hanno decretato lo stop ai veicoli più vecchi ma ora per la prima volta stop anche ai diesel euro 5 in alcuni centri a causa del persistere delle polvere sottili. Provvedimenti che potrebbero essere ulteriormente inaspriti a causa delle condizioni meteo. Leggi la notizia su fanpage

