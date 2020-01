Paura in centro a Milano, fiamme vicino all'Hotel des Etrangers (Di martedì 7 gennaio 2020) Paura in pieno centro a Milano per un incendio scoppiato vicino Hotel Des Etrangers. Le fiamme hanno interessato il tetto di un edificio vicino alla struttura costringendo i vigili del fuoco ad evacuare gli ospiti dell'Hotel e gli abitanti del condominio. L'incendio è stato domato poco dopo e le persone sono state fatte rientrare. Cosa è successo Le fiamme sono divampate intorno alle 21.40 in via Sirte, nel quadrante sud della città, dal tetto di uno stabile che si trova all'interno di una corte dove si trova anche l'albergo. Testimoni hanno riferito di aver sentito un botto e qualche urlo, poi il rogo ha completamente ingoiato l'ultimo piano della palazzina. Poco dopo mezzanotte le fiamme sono state completamente domate e gli ospiti dell'Hotel sono stati fatti rientrare nello stabile. Ipotesi canna fumaria Secondo le prime ipotesi, potrebbe essere stata una canna fumaria ad ... Leggi la notizia su tg24.sky

