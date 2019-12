Vieni da Me, Balivo e la gaffe su Morandi. Il figlio Marco reagisce così (Di lunedì 30 dicembre 2019) A volte basta poco per scatenare un accesso di ilarità, anche quando ci si trova in un contesto in cui è necessario mantenere saldo il controllo. Ed è proprio quello che è accaduto oggi a Caterina Balivo, durante la consueta puntata di Vieni da Me. Questa volta in studio aveva Marco Morandi, figlio del famosissimo cantautore italiano Gianni. Durante l’intervista è accaduto qualcosa che ha spiazzato tutti. Nel corso dell’appuntamento odierno, Marco ha raccontato molti dettagli della sua carriera e della sua vita privata, regalandoci anche qualche momento di commozione. Come quando, ad esempio, ha rivelato di aver scoperto che sua moglie Sabrina Laganà era incinta di due gemelli (i loro primi due figli, cui ha fatto seguito qualche anno dopo un terzo maschietto). O come quando si è lasciato travolgere dall’emozione nel vedere un videomessaggio di sua sorella Marianna che ... Leggi la notizia su dilei

