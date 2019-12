Sara Tommasi cambia professione | ma l’Isola dei Famosi la tenta ancora

Leggi la notizia su kontrokultura

(Di giovedì 26 dicembre 2019)intraprende una carriera inedita. Eppure, la massima aspirazione rimane lo spettacolovolta pagina e inizia una nuova vita. Coinvolta negli ultimi anni in un brutto giro, l’ex letterina di Quelli che… il Calcio è stata ospite di Barbara d’Urso per un’intensa intervista a Live – Non è la d’Urso, dove ha rievocato il passato da tossicodipendente e i danni riportati. Ora, grazie al supporto medico e soprattutto familiare,pare abbia riportato la sua vita sui giusti binari. Forse anche per merito del lavoro in una panetteria aperta a Terni qualche settimane fa, nella cui inaugurazione avrebbe professato parola. L’esercizio in questione, che sull’insegna porta il nome di Le forme del grano, è sito proprio nel centro della città natale della showgirl. Così la ragazza potrà applicare la laurea in Economia conseguita alla Bocconi. Il sacro fuoco ...

