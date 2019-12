Dj Fabo | Cappato assolto perché il fatto non sussiste

Leggi la notizia su firenzepost

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Durante il processo, presente in aula a Milano, ha ricevuto la notizia della morte della madre, malata da tempo

HuffPostItalia : 'Il fatto non sussiste'. Pm chiede assoluzione per Cappato sul caso dj Fabo - fanpage : Processo fine vita, assolto Marco Cappato per la morte di Dj Fabo - Corriere : Marco Cappato assolto per la morte di dj Fabo: «Il fatto non sussiste». Il pm: giornata storica -