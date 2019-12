Raggi | investimento di oltre 100 milioni per nuovi autobus in un anno

Leggi la notizia su romadailynews

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Roma – Una flotta bus rinnovata, migliaia di posti di lavoro tutelati in due grandi aziende italiane, Atac e Industria Italiana, e un servizio di trasporto pubblico migliore per la citta’ di Roma. Sono i risultati degli investimenti che Roma Capitale ha fatto in due anni con l’acquisto dei: ordini commissionati alla societa’ Industria Italiana(IIA), tramite piattaforma Consip. Entro novembre del prossimosarin circolazione sulle strade di Roma ulteriori 328mezzi acquistati negli ultimi mesi. La sindaca di Roma, Virginia, si e’ recata oggi in visita presso lo stabilimento di Industria Italianaa Flumeri, in provincia di Avellino, insieme al presidente di Atac, Paolo Simioni, alla presenza dell’amministratore delegato di IIA, Giovanni De Filippis. Sarprodotti proprio a Flumeri i 328 ...

