Verifiche di controllo all’Eur | 3 attività sospese e 40 chili di alimenti sequestrati

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Roma – Nel corso delledi ieri sera, gli agenti del VIII Gruppo Tintoretto hanno posto sotto sequestro di circa 40di prodotti alimentari, che si trovavano all’interno dei frigoriferi e congelatori di un locale in zona Ostiense. Tutto il cibo non era etichettato e pertanto privo delle necessarie indicazioni relative alla scadenza, al contenuto e alla provenienza. Riscontrate inoltre diverse irregolarita’ amministrative per un ammontare di oltre tremila euro di sanzioni. Nell’area di San Paolo, tre gestori di attivita’ di somministrazione sono stati invece sanzionati per non aver messo in atto tutte le precauzioni necessarie al fine di evitare il bivacco di avventori nell’area prospiciente ai loro locali, aspetto che ha provocato il disturbo della quiete pubblica e per il quale gli stessi erano gia’ stati perseguiti durante ...

