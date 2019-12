Traffico Roma del 17-12-2019 ore 20 | 00

Leggi la notizia su romadailynews

(Di martedì 17 dicembre 2019) SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA; SEMPRE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE PER UN ALTRO INCIDENTE CODE DA VIA ARDEATINA A VIA PONTINA. LUNGO LA CAREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLAFIUMICINO A VIA TUSCOLANA. DISAGI PER UN INCIDENTE A SAN LORENZO IN VIA DEI MARRUCNII ALLA’LATEZZA DI VIA DEI RAMNI INCIDENTE CON RALLENTAMENTI ANCHE SU VIA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI VIA GUGLIELMINI: CI TROVIAMO IN ZONA SANT’ALESSANDRO. INCOLONNAMNETI SU VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO DI FRANCIA A VIALE DELLA MOSCHEA E PROSEGUENDO SULLA TANG EST VERSO SAN GIOVANNI CODE DA VIA DEI MONTI TIBURTINI AL BIVIO PER L’A24TERAMO E DA LARGO SETTIMIO PASSAMONTI A VIALE CASTRENSE. CODE A TRATTI SULLA VIA C. COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA ACILIA IN DIREZIONE OSTIA. RICORDIAMO SULL’A24, CHIUSURA NOTTURNA DELLA GALLERIA PITTALUGA ...

