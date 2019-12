Abbandonato nella discarica come fosse spazzatura | la storia di Samu

Leggi la notizia su bigodino

(Di sabato 14 dicembre 2019) Diversi mesi fa, un uomo chiamato Takis che ha deciso di aiutare animali in difficoltà e di creare un rifugio, era in auto e stava andando in città. Quando è passato davanti la, ha notato che c’era un cucciolo. E’ sceso e si è avvicinato a lui, ha deciso di chiamarlo. Era piccolo, triste e spaventato. L’unica cosa che gli donava conforto era un vecchio materasso che era stato gettato lì. Vederlo è stato davvero straziante. L’uomo è subito sceso dalla sua auto e con molta calma si è avvicinato al piccolo, che era felice di vedere un essere umano, molto buono e gentile con lui. Era dolce e vivace, ma sin da subito Takis, ha capito che aveva bisogno di cure mediche. Era malnutrito e doveva fare tutte le prime visite ed i primi vaccini. Proprio per questo, lo ha fatto salire sulla sua auto e lo ha portato dal suo veterinario. Anche il ...

