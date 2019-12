Le polemiche su Zalone? Avete rotto Lasciateci ridere Il film divide prima

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Non è ancora uscito nelle sale, ma fa già discutere. Il nuovodi Checcoè stato anticipato dalla canzone “Immigrato”, nella quale stereotipi e pregiudizi nei confronti degli stranieri vengono ritmati in chiave satirica: geniale per alcuni, inappropriato per altri. Il dibattito sul tema è andato in scena anche a “Quarta Repubblica”, tra sostenitori e detrattori dell’ultima opera del comico pugliese.“Su certi argomenti fare dell’ironia può essere pericoloso”, è intervenuto in studio l’economista Giuliano Cazzola, “In questa clip, la critica vera è l’offesa nei confronti degli stranieri in Italia: 5 milioni, di cui 3,8 extracomunitari. Molti mandano avanti settori importanti del paese. Ilnon l’ho visto e forse neanche lo vedrò. Però ...

