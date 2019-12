M5S | Viglione | “Rapporto Ispra | medaglia nera a De Luca per i costosi viaggi di rifiuti”

anteprima24

(Di martedì 10 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti“Come chi la polvere la nasconde sotto il tappeto, Decredeva di poter millantare una risoluzione del problema dei rifiuti portandoli lontano dalla Campania e sperando che nessuno se ne accorgesse mai. Peccato che dal rapportofresco di pubblicazione emerga che la Campania sia al primo posto per flussi di rifiuti organici fuori regione. Il che da un lato ci racconta di uno spreco incredibile di denaro pubblico per quanto sonodi rifiuti, dall’altro definisce tutto il fallimento della gestione di questo governatore. A cominciare dalla totale assenza di impianti di compostaggio, che costringe i Comuni a mandare i rifiuti altrove a costi altissimi. Passando per la raccolta differenziata, con percentuali completamente invariate dal 2017 al 2018, con un 52,7 % distante quasi 9 punti percentuali rispetto agli obiettivi di piano regionale ...

